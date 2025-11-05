A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Toronto Area na Slalom Build varia de CA$98.9K por year para Engineer a CA$129K por year para Senior Engineer. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano year totaliza CA$108K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Slalom Build. Última atualização: 11/5/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Engineer
CA$98.9K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
