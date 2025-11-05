Slalom Build Engenheiro de Software Salários em Greater Toronto Area

A remuneração de Engenheiro de Software in Greater Toronto Area na Slalom Build varia de CA$98.9K por year para Engineer a CA$129K por year para Senior Engineer. O pacote de remuneração in Greater Toronto Area mediano year totaliza CA$108K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Slalom Build. Última atualização: 11/5/2025

Últimas Submissões Salariais

Empresa Localização | Data Nome do Nível Etiqueta Anos de Experiência Total / Na Empresa Remuneração Total ( CAD ) Base | Ações (ano) | Bónus Nenhum salário encontrado Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

