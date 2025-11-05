Diretório de Empresas
Slalom Build
Slalom Build Engenheiro de Software Salários em Canada

A remuneração de Engenheiro de Software in Canada na Slalom Build varia de CA$101K por year para Engineer a CA$139K por year para Architect. O pacote de remuneração in Canada mediano year totaliza CA$109K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Slalom Build. Última atualização: 11/5/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Engineer
(Nível de Entrada)
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Quais são os níveis de carreira na Slalom Build?

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Slalom Build in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$138,592. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Slalom Build para a função de Engenheiro de Software in Canada é CA$111,388.

Outros Recursos