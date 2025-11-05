Diretório de Empresas
Skydio
Skydio Gestor de Produto Salários em San Francisco Bay Area

O pacote de remuneração in San Francisco Bay Area mediano de Gestor de Produto na Skydio totaliza $170K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Skydio. Última atualização: 11/5/2025

Pacote Mediano
company icon
Skydio
Product Manager
San Francisco, CA
Total por ano
$170K
Nível
L4
Base
$170K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Skydio?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Skydio, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (25.00% anual)

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Skydio, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na Skydio in San Francisco Bay Area situa-se numa remuneração total anual de $339,213. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Skydio para a função de Gestor de Produto in San Francisco Bay Area é $175,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Skydio

