Skai
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Skai Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Israel mediano de Engenheiro de Software na Skai totaliza ₪334K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Skai. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total por ano
₪334K
Nível
L3
Base
₪334K
Stock (/yr)
₪0
Bónus
₪0
Anos na empresa
2-4 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na Skai?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Títulos Incluídos

Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Skai in Israel situa-se numa remuneração total anual de ₪509,197. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Skai para a função de Engenheiro de Software in Israel é ₪380,236.

Outros Recursos