SIX
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

SIX Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in Switzerland mediano de Engenheiro de Software na SIX totaliza CHF 117K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da SIX. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
SIX
Software Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
Total por ano
CHF 117K
Nível
Software Engineer
Base
CHF 112K
Stock (/yr)
CHF 0
Bónus
CHF 4.5K
Anos na empresa
0-1 Anos
Anos exp
5-10 Anos
Quais são os níveis de carreira na SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Engenheiro de Software Full-Stack

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na SIX in Switzerland situa-se numa remuneração total anual de CHF 146,006. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na SIX para a função de Engenheiro de Software in Switzerland é CHF 118,656.

Outros Recursos