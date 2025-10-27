Diretório de Empresas
O pacote de remuneração in Switzerland mediano de Gestor de Produto na SIX totaliza CHF 116K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da SIX. Última atualização: 10/27/2025

Pacote Mediano
company icon
SIX
Senior Product Manager
Zurich, ZH, Switzerland
Total por ano
CHF 116K
Nível
5
Base
CHF 107K
Stock (/yr)
CHF 0
Bónus
CHF 8.9K
Anos na empresa
2 Anos
Anos exp
6 Anos
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na SIX in Switzerland situa-se numa remuneração total anual de CHF 124,699. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na SIX para a função de Gestor de Produto in Switzerland é CHF 119,935.

