Diretório de Empresas
Similarweb
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa

Similarweb Salários

O salário da Similarweb varia de $65,553 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $204,000 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Similarweb. Última atualização: 9/2/2025

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
Median $111K

Engenheiro de Dados

Cientista de Dados
Median $112K
Gestor de Produto
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Dados
Median $65.6K
Gestor de Engenharia de Software
Median $133K
Analista de Negócio
$76.1K
Designer Gráfico
$96K
Consultor de Gestão
$204K
Marketing
$77K
Designer de Produto
$201K
Vendas
$96.1K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

The highest paying role reported at Similarweb is Consultor de Gestão at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $204,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Similarweb is $100,412.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Similarweb

Empresas Relacionadas

  • BoxBoat Technologies
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Veritas Technologies
  • Clever
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos