Similarweb Salários

O salário da Similarweb varia de $65,553 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $204,000 para um Consultor de Gestão na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Similarweb . Última atualização: 9/2/2025