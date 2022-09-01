SilverSun Technologies Salários

Diretório de Empresas
O salário da SilverSun Technologies varia de $65,557 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $72,617 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SilverSun Technologies. Última atualização: 9/2/2025

Cientista de Dados
$67.2K
Engenheiro de Software
$65.6K
Arquitecto de Soluções
$72.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na SilverSun Technologies é Arquitecto de Soluções at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $72,617. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na SilverSun Technologies é $67,204.

Outros Recursos