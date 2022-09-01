SilverSun Technologies Salários

O salário da SilverSun Technologies varia de $65,557 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $72,617 para um Arquitecto de Soluções na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SilverSun Technologies . Última atualização: 9/2/2025