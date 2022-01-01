Silicon Labs Salários

A faixa salarial da Silicon Labs varia de $50,868 em remuneração total por ano para um Gestor de Engenharia de Software no limite inferior a $301,500 para um Gestor de Programa Técnico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Silicon Labs. Última atualização: 8/25/2025
How has AI impacted you at work?
I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.
I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...
Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.
33%
ANO 1
33%
ANO 2
33%
ANO 3
Na Silicon Labs, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 3 anos:
33% adquire em 1st-ANO (33.00% anual)
33% adquire em 2nd-ANO (33.00% anual)
33% adquire em 3rd-ANO (33.00% anual)
Visite a comunidade do Levels.fyi para interagir com funcionários de diferentes empresas, obter dicas de carreira e mais.