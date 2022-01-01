Silicon Labs Salários

A faixa salarial da Silicon Labs varia de $50,868 em remuneração total por ano para um Gestor de Engenharia de Software no limite inferior a $301,500 para um Gestor de Programa Técnico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Silicon Labs . Última atualização: 8/25/2025