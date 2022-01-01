Diretório de Empresas
Silicon Labs
Silicon Labs Salários

A faixa salarial da Silicon Labs varia de $50,868 em remuneração total por ano para um Gestor de Engenharia de Software no limite inferior a $301,500 para um Gestor de Programa Técnico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Silicon Labs. Última atualização: 8/25/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $135K
Engenheiro de Hardware
Median $150K

Engenheiro ASIC

Desenvolvimento de Negócios
$194K

Tecnólogo de Informação (TI)
$94.5K
Designer de Produto
$89.7K
Gestor de Produto
$146K
Gestor de Projeto
$221K
Vendas
$102K
Analista de Cibersegurança
$165K
Gestor de Engenharia de Software
$50.9K
Gestor de Programa Técnico
$302K
Plano de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ação
RSU

Na Silicon Labs, as RSUs estão sujeitas a um plano de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire em 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire em 2nd-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire em 3rd-ANO (33.00% anual)

FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Silicon Labs é Gestor de Programa Técnico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $301,500. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Silicon Labs é $145,725.

Outros Recursos