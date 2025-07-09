Diretório de Empresas
Signode
Signode Salários

A faixa salarial da Signode varia de $14,262 em remuneração total por ano para um Analista de Cibersegurança no limite inferior a $119,207 para um Arquiteto de Soluções no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Signode. Última atualização: 8/21/2025

$160K

Contabilista
$56.8K
Analista de Cibersegurança
$14.3K
Arquiteto de Soluções
$119K

FAQs

