Sigmoid Salários

A faixa salarial da Sigmoid varia de $22,403 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $70,369 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Sigmoid. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $22.4K

Engenheiro de Dados

Cientista de Dados
Median $38.9K
Analista de Dados
$23K

Gestor de Ciência de Dados
$65.1K
Gestor de Engenharia de Software
$70.4K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Sigmoid é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $70,369. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sigmoid é $38,939.

