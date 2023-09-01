Diretório de Empresas
Sigma Software
Sigma Software Salários

A faixa salarial da Sigma Software varia de $8,358 em remuneração total por ano para um Recrutador no limite inferior a $89,550 para um Engenheiro Civil no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Sigma Software. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $79.9K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro Civil
$89.6K
Gestor de Produto
$72.4K

Recrutador
$8.4K
Arquiteto de Soluções
$62.4K
FAQs

O cargo mais bem pago reportado na Sigma Software é Engenheiro Civil at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $89,550. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sigma Software é $72,360.

Outros Recursos