Diretório de Empresas
Sight Machine
Trabalha aqui? Reivindique a Sua Empresa

Sight Machine Salários

A faixa salarial da Sight Machine varia de $137,685 em remuneração total por ano para um Arquiteto de Soluções no limite inferior a $205,800 para um Gestor de Engenharia de Software no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Sight Machine. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Seja Pago, Não Seja Manipulado

Negociamos milhares de ofertas e, regularmente, conseguimos aumentos de $30K+ (por vezes $300K+).Obtenha o seu salário negociado ou a sua revisão de currículo pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Engenheiro de Software
$184K
Gestor de Engenharia de Software
$206K
Arquiteto de Soluções
$138K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Falta o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remuneração ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


FAQs

Hæstlaunaða hlutverkið sem tilkynnt er um hjá Sight Machine er Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level með árlegum heildarbótum upp á $205,800. Þetta felur í sér grunnlaun auk mögulegra hlutabréfabóta og bónusa.
Miðgildi árlegra heildarbóta sem tilkynnt er um hjá Sight Machine er $183,600.

Ofertas de Emprego em Destaque

    Nenhuma oferta de emprego em destaque encontrada para Sight Machine

Empresas Relacionadas

  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Tesla
  • Lyft
  • Airbnb
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos