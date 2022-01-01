Diretório de Empresas
SiFive
SiFive Salários

A faixa salarial da SiFive varia de $61,777 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software no limite inferior a $198,990 para um Engenheiro Eletrotécnico no limite superior. A Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SiFive. Última atualização: 8/22/2025

$160K

Engenheiro de Hardware
Median $79K
Engenheiro de Software
Median $61.8K
Engenheiro Eletrotécnico
$199K

Escritor Técnico
$92.5K
Plano de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ação
Options

Na SiFive, as Options estão sujeitas a um plano de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire em 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire em 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire em 4th-ANO (2.08% mensal)

FAQs

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في SiFive هو Engenheiro Eletrotécnico at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $198,990. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في SiFive هو $85,747.

Outros Recursos