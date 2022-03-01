Shopmonkey Salários

O salário da Shopmonkey varia de $120,600 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $299,088 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shopmonkey . Última atualização: 9/19/2025