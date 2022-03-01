Diretório de Empresas
Shopmonkey
Shopmonkey Salários

O salário da Shopmonkey varia de $120,600 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $299,088 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shopmonkey. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Operações de Negócio
$176K
Designer de Produto
$121K
Vendas
$141K

Engenheiro de Software
$145K
Gestor de Engenharia de Software
$299K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Shopmonkey é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $299,088. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Shopmonkey é $145,270.

