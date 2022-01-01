Shopify Salários

Diretório de Empresas
O salário da Shopify varia de $40,655 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $367,054 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shopify. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Engenheiro de Software Mobile

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Cientista de Dados
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Gestor de Produto
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Designer de Produto
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

Designer UX

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Gestor de Engenharia de Software
L7 $264K
L8 $367K
Atendimento ao Cliente
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Gestor de Ciência de Dados
L7 $221K
L8 $279K
Analista Financeiro
L5 $90.4K
L6 $121K
Analista de Negócio
Median $97.9K
Engenheiro de Vendas
Median $151K
Operações de Negócio
Median $350K
Operações de Marketing
Median $102K
Recrutador
Median $130K
Arquitecto de Soluções
Median $105K

Arquiteto de Dados

Arquitecto de Segurança na Nuvem

Gestor de Operações de Negócio
Median $106K
Recursos Humanos
Median $90K
Vendas
Median $87.4K
Gestor de Programa Técnico
Median $276K
Redactor Técnico
Median $66.7K
Desenvolvimento de Negócio
Median $326K
Gestor de Design de Produto
Median $315K
Gestor de Programa
Median $150K
Analista de Cibersegurança
Median $109K
Contabilista
$89.6K
Assistente Administrativo
$41K
Chefe de Gabinete
$109K
Copywriter
$52.6K
Analista de Dados
$164K
Designer Gráfico
$149K
Tecnólogo de Informação (TI)
$104K
Consultor de Gestão
$241K
Gestor de Projecto
$69.6K
Investigador de UX
Median $100K
Cronograma de Aquisição

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Shopify, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (33.00% anual)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (8.25% trimestral)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (8.25% trimestral)

100%

ANO 1

Tipo de Ações
RSU

Na Shopify, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 1 anos:

  • 100% adquire-se no 1st-ANO (100.00% anual)

33%

ANO 1

33%

ANO 2

33%

ANO 3

Tipo de Ações
RSU

Na Shopify, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 33% adquire-se no 1st-ANO (8.25% trimestral)

  • 33% adquire-se no 2nd-ANO (8.25% trimestral)

  • 33% adquire-se no 3rd-ANO (8.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Shopify é Gestor de Engenharia de Software at the L8 level com uma remuneração total anual de $367,054. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Shopify é $115,356.

