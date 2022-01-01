Diretório de Empresas
Shopee
Shopee Salários

O salário da Shopee varia de $13,594 em remuneração total por ano para um Desenvolvimento de Negócio na extremidade inferior a $231,746 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shopee. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Engenheiro de Software Frontend

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Dados

Engenheiro de Software de Produção

Engenheiro de Fiabilidade de Site

Engenheiro de IA

Gestor de Produto
Median $74.9K
Analista de Dados
Median $57K

Analista de Negócio
Median $75.8K
Desenvolvimento de Negócio
Median $13.6K
Cientista de Dados
Median $91.2K
Designer de Produto
Median $49.1K
Gestor de Programa Técnico
Median $74.8K

Gestor de Projeto Técnico

Recursos Humanos
Median $54.8K
Analista Financeiro
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Gestor de Projecto
Median $38.7K
Recrutador
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Contabilista
$49.8K
Operações de Negócio
$46.9K
Gestor de Operações de Negócio
$44.7K
Engenheiro Geológico
$174K
Designer Gráfico
$71.2K
Tecnólogo de Informação (TI)
$44.2K
Jurídico
$98K
Vendas
$41.3K
Gestor de Engenharia de Software
$225K
Investigador de UX
$102K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na Shopee, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Shopee é Engenheiro de Software at the Senior Expert Software Engineer level com uma remuneração total anual de $231,746. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Shopee é $70,340.

