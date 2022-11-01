ShopBack Salários

Diretório de Empresas
O salário da ShopBack varia de $15,900 em remuneração total por ano para um Investigador de UX na extremidade inferior a $388,746 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da ShopBack. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $54.4K
Gestor de Produto
Median $120K
Analista de Negócio
$44.3K

Desenvolvimento de Negócio
$50.7K
Marketing
$49K
Designer de Produto
$74.4K
Gestor de Engenharia de Software
$389K
Investigador de UX
$15.9K
Cronograma de Aquisição

5%

ANO 1

25%

ANO 2

70%

ANO 3

Na ShopBack, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 3 anos:

  • 5% adquire-se no 1st-ANO (5.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (25.00% anual)

  • 70% adquire-se no 3rd-ANO (70.00% anual)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na ShopBack é Gestor de Engenharia de Software at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $388,746. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ShopBack é $52,503.

