Shop-Ware Salários

O salário da Shop-Ware varia de $93,253 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $139,300 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shop-Ware . Última atualização: 9/19/2025