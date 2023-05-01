Diretório de Empresas
Shop-Ware
Shop-Ware Salários

O salário da Shop-Ware varia de $93,253 em remuneração total por ano para um Cientista de Dados na extremidade inferior a $139,300 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shop-Ware. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Cientista de Dados
$93.3K
Gestor de Produto
$139K
Engenheiro de Software
Median $115K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Shop-Ware é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $139,300. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Shop-Ware é $115,000.

Outros Recursos