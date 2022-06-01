Diretório de Empresas
SHL
SHL Salários

O salário da SHL varia de $17,555 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software in India na extremidade inferior a $248,750 para um Marketing in United States na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SHL. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $17.6K
Gestor de Engenharia de Software
Median $60.7K
Marketing
$249K

Gestor de Produto
$47.7K
Vendas
$42.3K
Perguntas Frequentes

