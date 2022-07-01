Diretório de Empresas
Shipwell
Shipwell Salários

O salário da Shipwell varia de $96,900 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $201,000 para um Gestor de Ciência de Dados na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shipwell. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $115K

Engenheiro de Software Backend

Sucesso do Cliente
$102K
Gestor de Ciência de Dados
$201K

Designer de Produto
$96.9K
Gestor de Engenharia de Software
$161K
A função com maior remuneração reportada na Shipwell é Gestor de Ciência de Dados at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $201,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Shipwell é $115,000.

