Shipsy Salários

O salário da Shipsy varia de $16,858 em remuneração total por ano para um Atendimento ao Cliente na extremidade inferior a $24,178 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shipsy. Última atualização: 9/19/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $24.2K
Atendimento ao Cliente
$16.9K
Gestor de Produto
$22.2K

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Shipsy é Engenheiro de Software com uma remuneração total anual de $24,178. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Shipsy é $22,163.

