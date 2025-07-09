Shiprocket Salários

O salário da Shiprocket varia de $6,676 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $65,083 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shiprocket . Última atualização: 9/18/2025