Shiprocket Salários

O salário da Shiprocket varia de $6,676 em remuneração total por ano para um Designer de Produto na extremidade inferior a $65,083 para um Gestor de Engenharia de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shiprocket. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $21K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Produto
Median $29.9K
Recursos Humanos
$45.5K

Designer de Produto
$6.7K
Gestor de Engenharia de Software
$65.1K
Perguntas Frequentes

