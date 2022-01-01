Shippo Salários

Diretório de Empresas
O salário da Shippo varia de $94,525 em remuneração total por ano para um Recrutador na extremidade inferior a $326,360 para um Operações de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shippo. Última atualização: 9/18/2025

$160K

Engenheiro de Software
Median $180K

Engenheiro de Software Backend

Gestor de Engenharia de Software
Median $220K
Operações de Negócio
$326K

Gestor de Operações de Negócio
$198K
Jurídico
$171K
Designer de Produto
$196K
Gestor de Produto
$196K
Recrutador
$94.5K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Shippo, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Shippo é Operações de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $326,360. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Shippo é $196,015.

