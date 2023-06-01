Diretório de Empresas
Shipamax
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre a Shipamax que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc).
    • Sobre

    Shipamax provides AI-powered data entry software for the shipping and logistics industry, enabling freight forwarders and logistics companies to automate data entry and save time and money.

    shipamax.com
    Website
    2016
    Ano de Fundação
    20
    Nº de Funcionários
    $1M-$10M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

    Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

    Empregos em Destaque

      Nenhum emprego em destaque encontrado para Shipamax

    Empresas Relacionadas

    • Spotify
    • Flipkart
    • Databricks
    • Intuit
    • Microsoft
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos