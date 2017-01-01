Diretório de Empresas
Shimizu Corporation
    • Sobre

    Construction works for prospective clients in private and public sectors, in EPZ and non-EPZ areas, Embassies, Companies and other organizations through selection or through tender participation.

    shimz-global.com
    Website
    1975
    Ano de Fundação
    256
    Nº de Funcionários
    $10B+
    Receita Estimada
    Sede

