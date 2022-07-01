Diretório de Empresas
Shift5
Shift5 Salários

O salário da Shift5 varia de $175,272 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $335,921 para um Vendas na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shift5. Última atualização: 11/30/2025

Vendas
$336K
Engenheiro de Software
$175K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Shift5 é Vendas at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $335,921. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Shift5 é $255,597.

Outros Recursos

