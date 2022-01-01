Shield AI Salários

Diretório de Empresas
O salário da Shield AI varia de $100,000 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Hardware na extremidade inferior a $391,950 para um Gestor de Operações de Negócio na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Shield AI. Última atualização: 10/14/2025

$160K

Engenheiro de Software
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
Engenheiro de Hardware
Median $100K
Gestor de Engenharia de Software
Median $289K

Engenheiro Aeroespacial
$166K
Gestor de Operações de Negócio
$392K
Desenvolvimento de Negócio
$130K
Cientista de Dados
$382K
Engenheiro Mecânico
$105K
Gestor de Produto
$182K
Recrutador
$161K
Gestor de Programa Técnico
$182K
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
Options

Na Shield AI, Options estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)

Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Shield AI é Gestor de Operações de Negócio at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $391,950. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Shield AI é $165,408.

