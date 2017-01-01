Diretório de Empresas
Sezaam
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre a Sezaam que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc).
    • Sobre

    Sezaam is a French startup that enhances urban living by connecting buildings to local services via a smart parcel box. The company aims to support ecological and digital transitions in cities.

    sezaam.fr
    Website
    10
    Nº de Funcionários
    $1M-$10M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

    Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

    Empregos em Destaque

      Nenhum emprego em destaque encontrado para Sezaam

    Empresas Relacionadas

    • Stripe
    • LinkedIn
    • Roblox
    • Dropbox
    • Tesla
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos