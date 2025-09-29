Diretório de Empresas
ServiceTitan
ServiceTitan Gestor de Engenharia de Software Salários

A remuneração de Gestor de Engenharia de Software in United States na ServiceTitan totaliza $456K por year para Director. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $395K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ServiceTitan. Última atualização: 9/29/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Director
$456K
$276K
$125K
$55.1K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Ver 1 Mais Níveis
$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na ServiceTitan, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Gestor de Engenharia de Software at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $737,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the Gestor de Engenharia de Software role in United States is $389,000.

