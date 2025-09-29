Diretório de Empresas
ServiceTitan
  • Salários
  • Gestor de Produto

  • Todos os Salários de Gestor de Produto

ServiceTitan Gestor de Produto Salários

A remuneração de Gestor de Produto in United States na ServiceTitan totaliza $182K por year para Product Manager. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $194K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ServiceTitan. Última atualização: 9/29/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
Product Manager
$182K
$175K
$0
$6.9K
Senior Product Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager III
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na ServiceTitan, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gestor de Produto na ServiceTitan in United States situa-se numa remuneração total anual de $226,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ServiceTitan para a função de Gestor de Produto in United States é $187,000.

