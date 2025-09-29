A remuneração de Arquitecto de Soluções in United States na ServiceNow varia de $105K por year para IC1 a $347K por year para IC6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $270K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ServiceNow. Última atualização: 9/29/2025
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
IC1
$90.8K
$90.8K
$0
$0
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$212K
$143K
$35.3K
$33.5K
IC4
$232K
$189K
$11.7K
$31.7K
Empresa
Nome do Nível
Anos de Experiência
Remuneração Total
|Nenhum salário encontrado
25%
ANO 1
25%
ANO 2
25%
ANO 3
25%
ANO 4
Na ServiceNow, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:
25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)
25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)
