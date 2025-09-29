Diretório de Empresas
ServiceNow
ServiceNow Engenheiro de Software Salários

A remuneração de Engenheiro de Software in United States na ServiceNow varia de $155K por year para IC1 a $478K por year para IC6. O pacote de remuneração in United States mediano year totaliza $205K. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ServiceNow. Última atualização: 9/29/2025

Média Remuneração Por Nível
Nome do Nível
Total
Base
Ações
Bónus
IC1
Associate Engineer(Nível de Entrada)
$155K
$127K
$16.4K
$11K
IC2
Engineer
$183K
$139K
$33.5K
$10.4K
IC3
Senior Engineer
$221K
$161K
$52.1K
$7.9K
IC4
Staff Engineer
$290K
$195K
$72.6K
$22.9K
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na ServiceNow, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Títulos Incluídos

Engenheiro de Machine Learning

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Engenheiro de Software de Garantia de Qualidade (QA)

Engenheiro de Sistemas

Investigador Científico

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na ServiceNow in United States situa-se numa remuneração total anual de $477,904. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na ServiceNow para a função de Engenheiro de Software in United States é $201,700.

Outros Recursos