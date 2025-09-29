Diretório de Empresas
ServiceNow Consultor de Gestão Salários

Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da ServiceNow. Última atualização: 9/29/2025

Remuneração Total Média

CA$161K - CA$191K
Canada
Intervalo Comum
Intervalo Possível
CA$149KCA$161KCA$191KCA$204K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

CA$226K

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Tipo de Ações
RSU

Na ServiceNow, RSUs estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (6.25% trimestral)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (6.25% trimestral)

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Consultor de Gestão at ServiceNow in Canada sits at a yearly total compensation of CA$203,836. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Consultor de Gestão role in Canada is CA$148,889.

