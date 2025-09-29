Diretório de Empresas
Service Management Group
Service Management Group Recursos Humanos Salários

A remuneração total média de Recursos Humanos in United Arab Emirates na Service Management Group varia de AED 54.9K a AED 76.7K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Service Management Group. Última atualização: 9/29/2025

Remuneração Total Média

AED 59.5K - AED 72.1K
United Arab Emirates
Intervalo Comum
Intervalo Possível
AED 54.9KAED 59.5KAED 72.1KAED 76.7K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

AED 588K

Quais são os níveis de carreira na Service Management Group?

Perguntas Frequentes

The highest paying salary package reported for a Recursos Humanos at Service Management Group in United Arab Emirates sits at a yearly total compensation of AED 76,692. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Service Management Group for the Recursos Humanos role in United Arab Emirates is AED 54,875.

