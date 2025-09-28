Diretório de Empresas
Sequoia Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na Sequoia totaliza ₹2.93M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sequoia. Última atualização: 9/28/2025

Pacote Mediano
company icon
Sequoia
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹2.93M
Nível
SDE 2
Base
₹2.93M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Sequoia?

₹13.95M

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Sequoia in India situa-se numa remuneração total anual de ₹4,062,728. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sequoia para a função de Engenheiro de Software in India é ₹2,802,709.

