Diretório de Empresas
Sequoia Capital
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Capitalista de Risco

  • Todos os Salários de Capitalista de Risco

Sequoia Capital Capitalista de Risco Salários

O pacote de remuneração in United States mediano de Capitalista de Risco na Sequoia Capital totaliza $300K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sequoia Capital. Última atualização: 9/29/2025

Pacote Mediano
company icon
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
Total por ano
$300K
Nível
-
Base
$300K
Stock (/yr)
$0
Bónus
$0
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
6 Anos
Quais são os níveis de carreira na Sequoia Capital?

$160K

Seja Remunerado, Não Enganado

Negociámos milhares de ofertas e alcançamos regularmente aumentos de 30 mil dólares+ (por vezes 300 mil dólares+). Negoceie o seu salário ou o seu currículo revisto pelos verdadeiros especialistas - recrutadores que o fazem diariamente.

Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Capitalista de Risco verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Capitalista de Risco na Sequoia Capital in United States situa-se numa remuneração total anual de $600,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sequoia Capital para a função de Capitalista de Risco in United States é $300,000.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Sequoia Capital

Empresas Relacionadas

  • Veritas Capital
  • Coherent Solutions
  • Axcient
  • Andela
  • Tower Research Capital
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos