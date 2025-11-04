Diretório de Empresas
Sendbird
Sendbird Vendas Salários

A remuneração total média de Vendas in India na Sendbird varia de ₹5.73M a ₹8.17M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Sendbird. Última atualização: 11/4/2025

Remuneração Total Média

₹6.56M - ₹7.68M
India
Intervalo Comum
Intervalo Possível
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Cronograma de Aquisição

25%

ANO 1

25%

ANO 2

25%

ANO 3

25%

ANO 4

Na Sendbird, Concessões de ações/participação estão sujeitas a um cronograma de aquisição de 4 anos:

  • 25% adquire-se no 1st-ANO (25.00% anual)

  • 25% adquire-se no 2nd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 3rd-ANO (2.08% mensal)

  • 25% adquire-se no 4th-ANO (2.08% mensal)



Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Vendas na Sendbird in India situa-se numa remuneração total anual de ₹8,168,741. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sendbird para a função de Vendas in India é ₹5,725,100.

