O pacote de remuneração in Germany mediano de Engenheiro de Software na Senacor Technologies totaliza €60.3K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Senacor Technologies. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
Senacor Technologies
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Total por ano
€60.3K
Nível
Senior
Base
€56.6K
Stock (/yr)
€0
Bónus
€3.7K
Anos na empresa
3 Anos
Anos exp
4 Anos
Quais são os níveis de carreira na Senacor Technologies?
Últimas Submissões Salariais
Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Salários de Estágio

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Senacor Technologies in Germany situa-se numa remuneração total anual de €103,819. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Senacor Technologies para a função de Engenheiro de Software in Germany é €61,762.

Outros Recursos