O pacote de remuneração in Canada mediano de Engenheiro de Hardware na Semtech totaliza CA$155K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Semtech. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por ano
CA$155K
Nível
Senir Staff
Base
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
Bónus
CA$22.3K
Anos na empresa
7 Anos
Anos exp
8 Anos
Quais são os níveis de carreira na Semtech?
Últimas Submissões Salariais
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Hardware na Semtech in Canada situa-se numa remuneração total anual de CA$171,575. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Semtech para a função de Engenheiro de Hardware in Canada é CA$111,382.

