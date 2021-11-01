Diretório de Empresas
Sempra
Sempra Salários

O salário da Sempra varia de $87,636 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $223,875 para um Engenheiro Mecânico na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Sempra. Última atualização: 10/26/2025

Contabilista
$135K
Analista de Negócio
$119K
Analista de Dados
$87.6K

Engenheiro Electrotécnico
$108K
Engenheiro Mecânico
$224K
Gestor de Projecto
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Engenheiro de Software
$124K
Gestor de Programa Técnico
$181K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Sempra é Engenheiro Mecânico at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $223,875. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Sempra é $123,970.

