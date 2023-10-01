Semgrep Salários

O salário da Semgrep varia de $120,600 em remuneração total por ano para um Cybersecurity Analyst na extremidade inferior a $180,000 para um Engenheiro de Software na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Semgrep . Última atualização: 10/26/2025