Diretório de Empresas
Semgrep
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
Principais Insights
  • Contribua com algo único sobre a Semgrep que possa ser útil para outros (ex. dicas de entrevista, escolha de equipas, cultura única, etc).
    • Sobre

    Semgrep is an open source tool that helps identify bugs, vulnerabilities, and code standard violations in software. It performs static analysis and can be used to analyze third-party dependencies.

    https://semgrep.dev
    Website
    2017
    Ano de Fundação
    150
    Nº de Funcionários
    $10M-$50M
    Receita Estimada
    Sede

    Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

    Subscrever ofertas verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

    Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

    Empregos em Destaque

      Nenhum emprego em destaque encontrado para Semgrep

    Empresas Relacionadas

    • Square
    • Spotify
    • Pinterest
    • Intuit
    • Flipkart
    • Ver todas as empresas ➜

    Outros Recursos