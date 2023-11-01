Diretório de Empresas
Selina Salários

O salário da Selina varia de $16,318 em remuneração total por ano para um Recursos Humanos na extremidade inferior a $149,250 para um Marketing na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Selina. Última atualização: 10/25/2025

Recursos Humanos
$16.3K
Marketing
$149K
Gestor de Produto
$86.5K

Engenheiro de Software
$69.7K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Selina é Marketing at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $149,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Selina é $78,070.

