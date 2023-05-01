Diretório de Empresas
Self
Self Salários

O salário da Self varia de $8,437 em remuneração total por ano para um Analista de Dados na extremidade inferior a $752,555 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da Self. Última atualização: 10/25/2025

Engenheiro de Software
Median $120K

Engenheiro de Software Backend

Engenheiro de Software Full-Stack

Contabilista
$9.4K
Assistente Administrativo
$103K

Operações de Negócio
$201K
Analista de Dados
$8.4K
Engenheiro de Hardware
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Consultor de Gestão
$71.4K
Marketing
$106K
Designer de Produto
$100K
Gestor de Produto
$753K
Gestor de Projecto
$131K
Vendas
$23.2K
Gestor de Programa Técnico
$249K
Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na Self é Gestor de Produto at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $752,555. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Self é $104,849.

