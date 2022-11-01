Diretório de Empresas
SEI Investments
SEI Investments Salários

O salário da SEI Investments varia de $24,556 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $155,000 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SEI Investments. Última atualização: 10/25/2025

Analista de Negócio
Median $100K
Gestor de Produto
Median $155K
Engenheiro de Software
Median $24.6K

Contabilista
$74.6K
Assistente Administrativo
$42.9K
Operações de Negócio
$49.2K
Analista Financeiro
$50K
Não encontra o seu cargo?

Pesquise todos os salários na nossa página de remunerações ou adicione o seu salário para ajudar a desbloquear a página.


Perguntas Frequentes

A função com maior remuneração reportada na SEI Investments é Gestor de Produto com uma remuneração total anual de $155,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na SEI Investments é $49,980.

