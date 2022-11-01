SEI Investments Salários

O salário da SEI Investments varia de $24,556 em remuneração total por ano para um Engenheiro de Software na extremidade inferior a $155,000 para um Gestor de Produto na extremidade superior. O Levels.fyi recolhe salários anónimos e verificados de funcionários atuais e antigos da SEI Investments . Última atualização: 10/25/2025