Segantii Capital Management
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Segantii Capital Management Engenheiro de Software Salários

A remuneração total média de Engenheiro de Software in United States na Segantii Capital Management varia de $208K a $295K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Segantii Capital Management. Última atualização: 11/4/2025

Remuneração Total Média

$235K - $268K
United States
Intervalo Comum
Intervalo Possível
$208K$235K$268K$295K
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Segantii Capital Management in United States situa-se numa remuneração total anual de $295,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Segantii Capital Management para a função de Engenheiro de Software in United States é $207,500.

