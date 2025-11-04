Diretório de Empresas
Segantii Capital Management
Segantii Capital Management Analista Financeiro Salários

A remuneração total média de Analista Financeiro in Hong Kong (SAR) na Segantii Capital Management varia de HK$3.26M a HK$4.46M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Segantii Capital Management. Última atualização: 11/4/2025

Remuneração Total Média

HK$3.53M - HK$4.19M
Hong Kong (SAR)
Intervalo Comum
Intervalo Possível
HK$3.26MHK$3.53MHK$4.19MHK$4.46M
Intervalo Comum
Intervalo Possível

Quais são os níveis de carreira na Segantii Capital Management?

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Analista Financeiro na Segantii Capital Management in Hong Kong (SAR) situa-se numa remuneração total anual de HKHK$34,642,970. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Segantii Capital Management para a função de Analista Financeiro in Hong Kong (SAR) é HKHK$25,304,430.

