O pacote de remuneração in United States mediano de Engenheiro de Software na Seekr Technologies totaliza $254K por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Seekr Technologies. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
Seekr Technologies
Machine Learning Engineer
Los Angeles, CA
Total por ano
$254K
Nível
Senior
Base
$195K
Stock (/yr)
$30K
Bónus
$29.3K
Anos na empresa
0 Anos
Anos exp
5 Anos
Quais são os níveis de carreira na Seekr Technologies?
Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Seekr Technologies in United States situa-se numa remuneração total anual de $269,250. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Seekr Technologies para a função de Engenheiro de Software in United States é $208,600.

Outros Recursos