Diretório de Empresas
Securonix
Trabalha Aqui? Reclame a Sua Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salários
  • Engenheiro de Software

  • Todos os Salários de Engenheiro de Software

Securonix Engenheiro de Software Salários

O pacote de remuneração in India mediano de Engenheiro de Software na Securonix totaliza ₹1.04M por year. Veja a discriminação do salário base, acções e bónus para os pacotes de remuneração total da Securonix. Última atualização: 11/4/2025

Pacote Mediano
company icon
Securonix
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por ano
₹1.04M
Nível
L1
Base
₹1.04M
Stock (/yr)
₹0
Bónus
₹0
Anos na empresa
1 Ano
Anos exp
1 Ano
Quais são os níveis de carreira na Securonix?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.7M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Últimas Submissões Salariais
AdicionarAdicionar RemuneraçãoAdicionar Remuneração

Empresa

Localização | Data

Nome do Nível

Etiqueta

Anos de Experiência

Total / Na Empresa

Remuneração Total

Base | Ações (ano) | Bónus
Nenhum salário encontrado
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadosVer Vagas Abertas
Salários de Estágio

Contribuir

Receba Salários Verificados na sua Caixa de Entrada

Subscrever ofertas Engenheiro de Software verificadas.Receberá a discriminação dos detalhes de remuneração por e-mail. Saber Mais

Este site está protegido pelo reCAPTCHA e pela Política de Privacidade e Condições de Serviço da Google aplicam-se.

Perguntas Frequentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Engenheiro de Software na Securonix in India situa-se numa remuneração total anual de ₹3,825,005. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Securonix para a função de Engenheiro de Software in India é ₹1,041,355.

Empregos em Destaque

    Nenhum emprego em destaque encontrado para Securonix

Empresas Relacionadas

  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Quick Base
  • Interactions
  • CloudPassage
  • Ver todas as empresas ➜

Outros Recursos